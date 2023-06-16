В Одессе обнаружили ротавирус и сальмонеллу в морской воде

15:26 15 июня Киев, Украина

В результате анализа проб морской воды в Одессе не было обнаружено возбудителей холеры и холероподобных вибрионов. Однако, были выявлены положительные результаты наличия РНК ротавируса А и ДНК сальмонеллы.



Эта информация была озвучена 15 июня в телеграм-канале Одесской мэрии, со ссылкой на данные ГУ Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.



Отмечается, что пробы морской воды на двух пляжах Одессы показали превышение нормы содержания загрязняющих веществ, вызванное разрушением российскими оккупантами плотины Каховской гидроэлектростанции на реке Днепр. Однако, наблюдается тенденция к снижению уровня загрязнения.



По данным Государственной экологической инспекции юго-западного округа (Николаевская и Одесская области), в пробах морской воды, отобранных на пляже Ланжерон, выявлено превышение содержания взвешенных веществ в 1,6 раза и общего железа в 2,0 раза.



Соленость воды также оказалась ниже нормы в 2,6 раза. На 16-й станции В. Фонтана превышение содержания взвешенных веществ составило 2,6 раза, а соленость была ниже нормы в том же коэффициенте.



В пробах, отобранных 10 июня на пляже Ланжерон, было выявлено превышение содержания железа в 4,8 раза, а соленость воды была ниже нормы в 2,7 раза. На 16-й станции В.Фонтана превышение содержания взвешенных веществ составило 1,8 раза, а содержание железа - 5,2 раза. Соленость также оказалась ниже нормы в 2,9 раза.



Питьевая вода, поставляемая в Одессу, соответствует санитарным нормам.