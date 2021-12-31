В Одессе новогодние елки будут менять на сладости

09:11 31 Декабрь Киев, Украина

С приходом нового, 2022 года в столице юмора - Одессе, откроется несколько пунктов приема новогодних елок. Праздничный атрибут все желающие смогут обменять на сладости.



Об этом говорится на сайте горсовета Одессы.



«Те, кто захотят избавиться от них в первый день нового года, смогут сделать это с 14:00 до 15:00», - рассказали в мэрии.



Со 2 января пункты приема будут работать с 09:00 до 16:00 в рабочие дни, в выходные – с 09:00 до 15:00. Всего таких пунктов-площадок будет больше 40.



Все хвойные, сданные населением в пункты приема, будут отправлены на переработку и использованы в качестве удобрений озеленителями КП «Горзелентрест».