В Одессе массово болеют учителя: 5-11 классы уходят на дистанционку

Большая часть болеющих педагогов приходится на 5-11 классы, соответственно, чтобы не подвергать опасности школьников, мэрия Одессы решила отправить их на дистанционное обучение.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии Одессы.
Мэр Одессы Геннадий Труханов дал поручение городской комиссии ТЭБ и ЧС подготовить соответствующее решение.
Отмечается также, что по состоянию на 30 ноября 2020 в школах Одессы на карантин переведены 223 класса, на 70 классов больше, чем на прошлой неделе. Значительное увеличение произошло 26 и 27 ноября.
Вследствие различных заболеваний болеют более 400 педагогов города, из них 191 - с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Большинство больных - преподаватели 5-11-х классов, которые контактируют с большим количеством учеников разных классов.
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