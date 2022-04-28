В Одессе массово болеют учителя: 5-11 классы уходят на дистанционку

14:53 30 ноября Киев, Украина

Большая часть болеющих педагогов приходится на 5-11 классы, соответственно, чтобы не подвергать опасности школьников, мэрия Одессы решила отправить их на дистанционное обучение.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Одессы.

"В связи с ростом заболеваемости среди учителей и необходимостью прервать контакты между детьми, сегодня, 30 ноября 2020, на дистанционном заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации рассмотрен вопрос о переходе 5-11-х классов на дистанционное обучение с 1 по 11 декабря 2020", - сказано в сообщении.

Мэр Одессы Геннадий Труханов дал поручение городской комиссии ТЭБ и ЧС подготовить соответствующее решение.



Отмечается также, что по состоянию на 30 ноября 2020 в школах Одессы на карантин переведены 223 класса, на 70 классов больше, чем на прошлой неделе. Значительное увеличение произошло 26 и 27 ноября.



Вследствие различных заболеваний болеют более 400 педагогов города, из них 191 - с подтвержденным диагнозом COVID-19.



Большинство больных - преподаватели 5-11-х классов, которые контактируют с большим количеством учеников разных классов.



