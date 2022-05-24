В Одессе хотят перенести начало учебного года

Чтобы максимально использовать туристические ресурсы и увеличить поступления в бюджет, Одесса хочет перенести начало учебного года в школах на 20 сентября.
Об этом сообщает Одесская ОГА в среду, 18 августа.
По расчетам ученых, в течение сентября 2021 года приморские регионы могут дополнительно получить около 600 млн грн в местные бюджеты в сфере "индустрии гостеприимства и экономики впечатлений" (с предоставлением сопутствующих услуг), из которых 50% приходится на Одесскую область.
Чтобы максимально использовать туристические ресурсы и увеличить доходную часть местных и региональных бюджетов, хотят продолжить летний сезон до 20 сентября, что требует изменений в закон о среднем образовании, согласно которому учебный процесс в школах должен длиться не менее 175 учебных дней.
Инициативу Одесской ОГА поддержали отдельные члены парламента от Одесчины, а также руководители Николаевской и Херсонской ОГА.
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