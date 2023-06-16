В Одессе 11 июня объявлен днем траура по погибшим ночной атаки россиян

11:53 11 июня Киев, Украина

Как сообщила пресс-служба мэрии Одессы, сегодня, 11 июня, в городе объявлен день траура по погибшим из-за вражеского удара по городу. Соответствующее распоряжение подписал мэр Геннадий Труханов.

"В связи с этим на зданиях исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, организаций Одесского городского совета будет приспущен Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мер", - говорится в сообщенные мэрии.

Там уточнили, что из-за атаки погибли три человека, а десятки получили ранения, в том числе дети.

"Двое детей в среднем состоянии тяжести. Один ребенок находится в настоящее время в отделении нейрохирургии. Среди взрослых также двое в тяжелом состоянии, а другие средние и легкие", - проинформировали чиновники.

Отмечается, что от взрывной волны всего разрушены 290 квартир в 11 домах.

"Сегодня в течение дня коммунальные службы ликвидировали последствия: снимали аварийные фасадные элементы, оконные рамы, убирали стекло, аварийные деревья, затягивали окна пленкой, вывозили мусор. В роботы были привлечены 15 единиц техники и более 100 сотрудников", - рассказали в городском здании.

Там также отметили, что коммунальные службы работают над возобновлением коммуникаций, электросетей.

В свою очередь, директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич в Facebook проинформировала, что из-за атаки россиян на Одессу помимо жилых домов и квартир пострадали школы и детские сады.

"Сотни выбитых окон, через которые еще вчера выглядывали детские глаза. Стекла и обломки там, где днем они играют, парты засыпаны пылью и штукатуркой", - написала она.

Добавим, что враг также нанес ракетный удар по поселку в Белгород-Днестровском районе Одесской области, где пострадали шесть человек, среди которых также двое детей. Там полностью разрушены семь частных домов и 15 повреждены.

В результате ракетно-дроновой атаки на Одессу погибли три человека и еще около 30 человек получили ранения.