В НСЗУ применят новую форму оплаты труда медицинских работников

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом, значительно увеличилась нагрузка и на медицинский персонал. Поэтому в НСЗУ решили для оплаты труда применять корректирующие коэффициенты по загруженности медицинских команд.
В октябре по сравнению с сентябрем было на 80% больше госпитализированных пациентов. А стационарную помощь пациентам с COVID-19 в октябре предоставляли 2213 медицинских команд .
Об этом сообщают в Национальной службе здоровья Украины.
В ведомстве отмечают, что в октябре одна медицинская команда оказывала помощь 26 пациентам , а в сентябре - 16. При этом рекомендуемая нагрузка составляет 20 пациентов.
Кроме того, есть медучреждения в которых количество пациентов на одну медицинскую команду превышает норму в несколько раз. В октябре таких больниц было 20.
Это означает, что одновременно 1 врач во время своей смены оказывает помощь почти ста пациентам. Такая нагрузка на врачей приводит к значительной усталости и выгоранию" , - отмечают в НСЗУ.
Через увеличенную нагрузку в ведомстве изменили тарифы на оплату услуг больниц.
"Учитывая разный уровень нагрузки в разных регионах, по инициативе НСЗУ с октября для оплаты применяют корректирующие коэффициенты по загруженности медицинских команд.
Если количество пациентов в месяц превышает 20 на одну команду, заведение получает больше денег.
Например, коэффициент за оказание медицинской помощи более 60 пациентам командой в месяц составляет 2,16. То есть выплата таком заведения растет более чем в два раза" , - объясняют в НСЗУ.
В ведомстве рекомендуют расширять количество команд в больницах, оказывающих помощь большому количеству пациентов.
"Увеличивая количество команд, заведение получит большую оплату за медицинскую помощь.
В ноябре заведения, в которых нагрузка на 1 команду в октябре составляло более 20 пациентов, могут создать дополнительные команды без анестезиологов .
Таким образом пациенту уделят больше внимания, а врач будет огражден от выгорания " , - добавляют в НСЗУ.
Министерство здравоохранения будет заключать контракты с медицинскими работниками , которые изъявили желание присоединиться к борьбе с COVID-19.
Их будут направлять в районы и области, где наблюдается ухудшение ситуации.
В октябре по сравнению с сентябрем было на 80% больше госпитализированных пациентов. А стационарную помощь пациентам с COVID-19 в октябре предоставляли 2213 медицинских команд .
Об этом сообщают в Национальной службе здоровья Украины.
В ведомстве отмечают, что в октябре одна медицинская команда оказывала помощь 26 пациентам , а в сентябре - 16. При этом рекомендуемая нагрузка составляет 20 пациентов.
Кроме того, есть медучреждения в которых количество пациентов на одну медицинскую команду превышает норму в несколько раз. В октябре таких больниц было 20.
Это означает, что одновременно 1 врач во время своей смены оказывает помощь почти ста пациентам. Такая нагрузка на врачей приводит к значительной усталости и выгоранию" , - отмечают в НСЗУ.
Через увеличенную нагрузку в ведомстве изменили тарифы на оплату услуг больниц.
"Учитывая разный уровень нагрузки в разных регионах, по инициативе НСЗУ с октября для оплаты применяют корректирующие коэффициенты по загруженности медицинских команд.
Если количество пациентов в месяц превышает 20 на одну команду, заведение получает больше денег.
Например, коэффициент за оказание медицинской помощи более 60 пациентам командой в месяц составляет 2,16. То есть выплата таком заведения растет более чем в два раза" , - объясняют в НСЗУ.
В ведомстве рекомендуют расширять количество команд в больницах, оказывающих помощь большому количеству пациентов.
"Увеличивая количество команд, заведение получит большую оплату за медицинскую помощь.
В ноябре заведения, в которых нагрузка на 1 команду в октябре составляло более 20 пациентов, могут создать дополнительные команды без анестезиологов .
Таким образом пациенту уделят больше внимания, а врач будет огражден от выгорания " , - добавляют в НСЗУ.
Министерство здравоохранения будет заключать контракты с медицинскими работниками , которые изъявили желание присоединиться к борьбе с COVID-19.
Их будут направлять в районы и области, где наблюдается ухудшение ситуации.
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