В НСЗУ применят новую форму оплаты труда медицинских работников

12:35 09 ноября Киев, Украина

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом, значительно увеличилась нагрузка и на медицинский персонал. Поэтому в НСЗУ решили для оплаты труда применять корректирующие коэффициенты по загруженности медицинских команд. 

В октябре по сравнению с сентябрем было на 80% больше госпитализированных пациентов. А стационарную помощь пациентам с COVID-19 в октябре предоставляли 2213 медицинских команд .

Об этом сообщают в Национальной службе здоровья Украины.

В ведомстве отмечают, что в октябре одна медицинская команда оказывала помощь 26 пациентам , а в сентябре - 16. При этом рекомендуемая нагрузка составляет 20 пациентов.

Кроме того, есть медучреждения в которых количество пациентов на одну медицинскую команду превышает норму в несколько раз. В октябре таких больниц было 20.

Это означает, что одновременно 1 врач во время своей смены оказывает помощь почти ста пациентам. Такая нагрузка на врачей приводит к значительной усталости и выгоранию" , - отмечают в НСЗУ.

Через увеличенную нагрузку в ведомстве изменили тарифы на оплату услуг больниц.

"Учитывая разный уровень нагрузки в разных регионах, по инициативе НСЗУ с октября для оплаты применяют корректирующие коэффициенты по загруженности медицинских команд.

Если количество пациентов в месяц превышает 20 на одну команду, заведение получает больше денег.

Например, коэффициент за оказание медицинской помощи более 60 пациентам командой в месяц составляет 2,16. То есть выплата таком заведения растет более чем в два раза" , - объясняют в НСЗУ.

В ведомстве рекомендуют расширять количество команд в больницах, оказывающих помощь большому количеству пациентов.

"Увеличивая количество команд, заведение получит большую оплату за медицинскую помощь.

В ноябре заведения, в которых нагрузка на 1 команду в октябре составляло более 20 пациентов, могут создать дополнительные команды без анестезиологов .

Таким образом пациенту уделят больше внимания, а врач будет огражден от выгорания " , - добавляют в НСЗУ.

Министерство здравоохранения будет заключать контракты с медицинскими работниками , которые изъявили желание присоединиться к борьбе с COVID-19.

Их будут направлять в районы и области, где наблюдается ухудшение ситуации.