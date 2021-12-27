В Новомосковске открыли мемориал в честь погибших воинов АТО/ООС

15:06 27 Декабрь Киев, Украина





Памятник освятил архиепископ Днепропетровский и Криворожский Симеон (Зинкевич) вместе с духовенством, сообщает сайт Днепровской епархии ПЦУ. Новомосковске прошла церемония открытия мемориала погибшим в АТО/ООС воинам. Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу и почтили память воинов минутой молчания.Памятник освятил архиепископ Днепропетровский и Криворожский Симеон (Зинкевич) вместе с духовенством, сообщает сайт Днепровской епархии ПЦУ.

“Имена 55-х героев теперь надолго отчеканены на памятных досках вокруг монумента украинскому воину. Минутой молчания собравшиеся почтили память воинов, доземно поклонились их Подвигу, которым они доказали простую жизненную мудрость: жить надо по совести и с любовью к своей родной Украине, которую не побороть и не поставить на колени никаким внешним агрессорам”, – говорится в уведомлении.

В мероприятии приняли участие председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, заместитель председателя ДнепроОГА Иван Начовный, мэр Новомосковска Сергей Резник, общественные активисты, военные, ветераны, члены семей погибших воинов, капелланы, другое духовенство, жители города и района.



По случаю открытия мемориала его инициаторы, меценаты и строители были отмечены благодарностями от городского головы Новомосковска и ОО "Семья Героя", которую возглавляет Людмила Голополосова. Так отметили бизнесмена Александра Петровского, вице-президент фонда "Солидарность" Яну Иванилову, скульптора Владимира Нижника и другие.