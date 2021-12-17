В Новой Одессе 29 ноября объявлено Днем траура

Мэр города Новая Одесса подписал соответствующие распоряжение – объявить 29 ноября Днем траура по жителям, погибшим в результате взрыва газа в жилом доме.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новая Одесса.

Мэр города Александр Поляков выразил соболезнование родственникам погибших, а также сообщил, что 29 ноября 2021 года объявлен Днем траура по погибшим в результате взрыва.

Так, в День траура в Новой Одессе были приспущены государственные флаги. Также по распоряжению мэра были отменены развлекательные мероприятия, в том числе была запрещена любая увеселительная музыка на торговых точках, местах общественного питания и в общественном транспорте.

Напомним, что за прошедшие выходные в городе Новая Одесса Николаевской области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли жители города.

В жилом доме произошла утечка газа, — это повлекло за собой взрыв. Были разрушены несколько квартир верхних этажей, эвакуированы более полусотни жильцов дома.

Под завалами дома спасателям удалось обнаружить троих людей без признаков жизни.

Официально все спасательные работы закончились 28 ноября.