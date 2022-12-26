В новогоднюю ночь комендантский час не отменят — полиция

15:18 26 декабря Киев, Украина

В новогоднюю ночь в Украине будет действовать комендантский час, а порядок будут охраняться полицией и Нацгвардией.
 
Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер председателя Национальной полиции Марьяна Рева.
"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас – праздничный или непраздничный – есть определенные требования комендантского часа", - сказала она.
Правоохранители будут проверять документы у людей, а также будут доставлять их в отделения полиции для установления или проверки личности.

Рева отметила, что вышедшие на улицу новогодней ночи могут быть привлечены к ответственности за нарушение комендантского часа.

По словам Ревы, полиция будет работать в усиленном режиме. В ночь с 31 декабря на 1 января для охраны общественного порядка будут привлекаться не только полиция, но бойцы Национальной гвардии.

Как комендантский час будет действовать в новогоднюю ночь в разных областях Украины
  • Харьковская, Ивано-Франковская, Запорожская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Черкасская, Киевская области, Кривой Рог и Киев: с 23:00 до 05:00;
  • Львовская, Днепропетровская, Ровенская, Винницкая, Волынская, Житомирская, Николаевская, Хмельницкая и Черновицкая области: с 00:00 до 05:00;
  • Черниговская и Сумская области: с 23:00 до 04:00;
  • Донецкая и Луганская области: с 21:00 до 05:00;
  • Херсонская область: с 19:00 до 06:30;
  • Закарпатская область: комендантского часа нет.