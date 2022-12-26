В новогоднюю ночь комендантский час не отменят — полиция

15:18 26 декабря Киев, Украина

В новогоднюю ночь в Украине будет действовать комендантский час, а порядок будут охраняться полицией и Нацгвардией.

Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер председателя Национальной полиции Марьяна Рева.

"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас – праздничный или непраздничный – есть определенные требования комендантского часа", - сказала она.

Правоохранители будут проверять документы у людей, а также будут доставлять их в отделения полиции для установления или проверки личности.



Рева отметила, что вышедшие на улицу новогодней ночи могут быть привлечены к ответственности за нарушение комендантского часа.



По словам Ревы, Рева отметила, что вышедшие на улицу новогодней ночи могут быть привлечены к ответственности за нарушение комендантского часа.По словам Ревы, полиция будет работать в усиленном режиме. В ночь с 31 декабря на 1 января для охраны общественного порядка будут привлекаться не только полиция, но бойцы Национальной гвардии.



Как комендантский час будет действовать в новогоднюю ночь в разных областях Украины