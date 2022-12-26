В новогоднюю ночь комендантский час не отменят — полиция

В новогоднюю ночь в Украине будет действовать комендантский час, а порядок будут охраняться полицией и Нацгвардией.
Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер председателя Национальной полиции Марьяна Рева.
Правоохранители будут проверять документы у людей, а также будут доставлять их в отделения полиции для установления или проверки личности.
Рева отметила, что вышедшие на улицу новогодней ночи могут быть привлечены к ответственности за нарушение комендантского часа.
По словам Ревы, полиция будет работать в усиленном режиме. В ночь с 31 декабря на 1 января для охраны общественного порядка будут привлекаться не только полиция, но бойцы Национальной гвардии.
Как комендантский час будет действовать в новогоднюю ночь в разных областях Украины
- Харьковская, Ивано-Франковская, Запорожская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Черкасская, Киевская области, Кривой Рог и Киев: с 23:00 до 05:00;
- Львовская, Днепропетровская, Ровенская, Винницкая, Волынская, Житомирская, Николаевская, Хмельницкая и Черновицкая области: с 00:00 до 05:00;
- Черниговская и Сумская области: с 23:00 до 04:00;
- Донецкая и Луганская области: с 21:00 до 05:00;
- Херсонская область: с 19:00 до 06:30;
- Закарпатская область: комендантского часа нет.
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