В Норвегии продлили действие украинских водительских прав на 3 года

15:52 01 февраля Киев, Украина

Власти Норвегии продлили признание документов водителей из Украины до трех лет. Об этом сообщает schengenvisainfo.com.

Недавно правительство страны заявило, что будут признаваться все категории водительских прав, а не только для легковых автомобилей, как это было до сих пор.

В апреле 2022 года норвежские власти продлили срок, в течение которого признаются украинские водительские удостоверения, с трех до 12 месяцев. С тех пор многие украинские беженцы устроились в Норвегии, значительная часть из них имеют водительские права, которыми они могут пользоваться в стране. Если правила не будут изменены, украинцы лишатся права на управление.
 
"Сейчас мы меняем правила, чтобы украинские беженцы могли ездить в Норвегии, пока действует коллективная защита. Кроме того, должны быть признаны все классы водительских прав, а не только для легковых автомобилей", – сказал министр транспорта Йон-Ивар Нюгард.
 
Отмечается, что украинские беженцы, имеющие права на управление грузовиками и автобусами, могут быть полезны в норвежском обществе.

В правительстве заявили, что требование иметь действительные физические права водителя из своей страны остается в силе, чтобы получить разрешение на получение водительских прав в Норвегии. При этом замена водительских прав осуществляется в соответствии со стандартными европейскими правилами признания украинских водительских прав.

Министр отметил, что в правительстве будут рассматриваться дальнейшие возможные изменения для беженцев, включая возможность выдачи норвежских водительских прав и профессиональных водительских прав.