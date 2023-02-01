В Норвегии продлили действие украинских водительских прав на 3 года

Власти Норвегии продлили признание документов водителей из Украины до трех лет. Об этом сообщает schengenvisainfo.com.
Недавно правительство страны заявило, что будут признаваться все категории водительских прав, а не только для легковых автомобилей, как это было до сих пор.
В апреле 2022 года норвежские власти продлили срок, в течение которого признаются украинские водительские удостоверения, с трех до 12 месяцев. С тех пор многие украинские беженцы устроились в Норвегии, значительная часть из них имеют водительские права, которыми они могут пользоваться в стране. Если правила не будут изменены, украинцы лишатся права на управление.
Недавно правительство страны заявило, что будут признаваться все категории водительских прав, а не только для легковых автомобилей, как это было до сих пор.
В апреле 2022 года норвежские власти продлили срок, в течение которого признаются украинские водительские удостоверения, с трех до 12 месяцев. С тех пор многие украинские беженцы устроились в Норвегии, значительная часть из них имеют водительские права, которыми они могут пользоваться в стране. Если правила не будут изменены, украинцы лишатся права на управление.
Отмечается, что украинские беженцы, имеющие права на управление грузовиками и автобусами, могут быть полезны в норвежском обществе.
В правительстве заявили, что требование иметь действительные физические права водителя из своей страны остается в силе, чтобы получить разрешение на получение водительских прав в Норвегии. При этом замена водительских прав осуществляется в соответствии со стандартными европейскими правилами признания украинских водительских прав.
Министр отметил, что в правительстве будут рассматриваться дальнейшие возможные изменения для беженцев, включая возможность выдачи норвежских водительских прав и профессиональных водительских прав.
В правительстве заявили, что требование иметь действительные физические права водителя из своей страны остается в силе, чтобы получить разрешение на получение водительских прав в Норвегии. При этом замена водительских прав осуществляется в соответствии со стандартными европейскими правилами признания украинских водительских прав.
Министр отметил, что в правительстве будут рассматриваться дальнейшие возможные изменения для беженцев, включая возможность выдачи норвежских водительских прав и профессиональных водительских прав.
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