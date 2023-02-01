В Норвегии продлили действие украинских водительских прав на 3 года

15:52 01 февраля Киев, Украина





Недавно правительство страны заявило, что будут признаваться все категории



В апреле 2022 года норвежские власти продлили срок, в течение которого признаются украинские водительские удостоверения, с трех до 12 месяцев. С тех пор многие украинские беженцы устроились в Норвегии, значительная часть из них имеют Власти Норвегии продлили признание документов водителей из Украины до трех лет. Об этом сообщает schengenvisainfo.com.Недавно правительство страны заявило, что будут признаваться все категории водительских прав , а не только для легковых автомобилей, как это было до сих пор.В апреле 2022 года норвежские власти продлили срок, в течение которого признаются украинские водительские удостоверения, с трех до 12 месяцев. С тех пор многие украинские беженцы устроились в Норвегии, значительная часть из них имеют водительские права , которыми они могут пользоваться в стране. Если правила не будут изменены, украинцы лишатся права на управление.

"Сейчас мы меняем правила, чтобы украинские беженцы могли ездить в Норвегии, пока действует коллективная защита. Кроме того, должны быть признаны все классы водительских прав, а не только для легковых автомобилей", – сказал министр транспорта Йон-Ивар Нюгард.

Отмечается, что украинские беженцы, имеющие права на управление грузовиками и автобусами, могут быть полезны в норвежском обществе.



В правительстве заявили, что требование иметь действительные физические права водителя из своей страны остается в силе, чтобы получить разрешение на получение водительских прав в Норвегии. При этом замена водительских прав осуществляется в соответствии со стандартными европейскими правилами признания украинских водительских прав.



Министр отметил, что в правительстве будут рассматриваться дальнейшие возможные изменения для беженцев, включая возможность выдачи норвежских водительских прав и профессиональных водительских прав.