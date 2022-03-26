В ночь на воскресенье 27 марта не забудьте перевести часы час вперед

12:38 26 марта Киев, Украина

В который раз все украинцы с тайной надеждой, что делают это в последний раз, переведут свои часы на летнее время, проснутся на час раньше и будут открыто надеяться и верить в приближение мирного времени.

В связи с тем, что Украина пока не отказалась от перехода на летнее время, в последнее воскресенье марта все стрелки переведут на час вперед. Произойдет это в ночь с 26 на 27 марта в 3.00.

Зачем ежегодно переводят время

Сезонный перевод часов обосновывают необходимостью удлинения светового дня для экономии электроэнергии и ресурсов.

В то же время тема перехода на зимнее и летнее время является причиной многочисленных споров. Многие страны уже отказались от этой практики.

Верховная Рада Украины на заседании 3 марта 2021 года поддержала в первом чтении законопроект, который отменяет переход на летнее время в стране. Однако после голосования 19 марта документ отправили на доработку.

История

Первой страной в Европе, которая использовала идею летнего времени с целью сохранения угля во время войны, стала Германия в 1916 году и ее союзники в Первой мировой войне.

Великобритания, большинство ее союзников и множество европейских нейтральных стран вскоре последовали этому примеру.

В экваториальных странах из-за несущественной разницы продолжительности светового дня летнее время не вводилось.

Влияние перевода стрелок на здоровье человека

Среди ученых нет единого мнения по поводу влияния сезонного перевода времени на здоровье людей.

Часть из них негативно оценивает смену привычного режима, особенно у лиц с неустойчивой психикой и ослабленным здоровьем.

Нарушение естественных биоритмов может привести к дисхронозу – синдрому, когда человек не может привыкнуть ко времени, в результате днем он хочет спать, а ночью не может уснуть.

Переход на летнее время, когда сон внезапно уменьшается на час, также может привести к обострению хронических заболеваний, сбою гормональных процессов и ожирению.

При этом многие эксперты считают перевод стрелок безопасным для здоровья. Так, увеличение светового дня помогает бороться с сезонной депрессией, синдромом хронической усталости, апатией, тревожными состояниями.

По их мнению, чтобы адаптироваться организму нужны всего лишь сутки, только в редких ситуациях переход на летнее время занимает у человека неделю для восстановления суточного ритма.

Как облегчить переход на летнее время

Специалисты советует самостоятельно готовить организм к предстоящему переходу. Существует методика, согласно которой нужно заблаговременно начать вставать на 15-20 минут раньше, что в итоге поможет быстро адаптироваться к изменениям.

Также рекомендуется в период перевода времени совершать 40-минутные прогулки за несколько часов до сна, отказаться от использования гаджетов перед сном, пить вечером травяные чаи.

Важно исключить употребление алкоголя и вредной пищей, пить много жидкости и хорошо высыпаться. Взрослому человеку для полноценного отдыха нужно не менее 7-9 часов сна, детям – 9-10 часов.