В ночь на 29 октября Украина перейдет на "зимнее" время

Украинцы 29 октября в 04:00 будут переводить стрелки часов на один час назад. Таким образом, государство перейдет на "зимнее" время.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 13 мая 1996 года.
Согласно документу, в Украине часы переводят каждый год в последнее воскресенье октября в четыре часа ночи. В 2023 году дата приходится на 29 октября.
Переход на "зимнее" время - перевод стрелок часов на один час назад. То есть, если на часах четыре часа, то их следует поставить на три часа. Таким образом, утром 29 октября украинцы будут спать на час дольше.
Компьютеры, планшеты, смартфоны и умные часы переходят на новое время автоматически, переводить их не нужно. А старые мобильные телефоны и механические часы нужно настраивать самим.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 13 мая 1996 года.
Согласно документу, в Украине часы переводят каждый год в последнее воскресенье октября в четыре часа ночи. В 2023 году дата приходится на 29 октября.
Переход на "зимнее" время - перевод стрелок часов на один час назад. То есть, если на часах четыре часа, то их следует поставить на три часа. Таким образом, утром 29 октября украинцы будут спать на час дольше.
Компьютеры, планшеты, смартфоны и умные часы переходят на новое время автоматически, переводить их не нужно. А старые мобильные телефоны и механические часы нужно настраивать самим.
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