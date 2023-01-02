В Николаеве возникли проблемы с водоснабжением

15:30 02 января Киев, Украина

Водоканал в Николаеве остановил работу всех насосных станций водопровода из-за проблем с электроснабжением.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.


Он также отметил, что энергетики уже приступили к ремонтным работам и выясняют, сколько необходимо времени, чтобы возобновить питание.
"После этого сообщу вам, когда ориентировочно сможем восстановить водоснабжение. Сейчас вода еще подается, но уже с низким давлением, возможно, где-то вообще отсутствует", - сказал мэр.