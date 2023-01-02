В Николаеве возникли проблемы с водоснабжением

Водоканал в Николаеве остановил работу всех насосных станций водопровода из-за проблем с электроснабжением.
Об этом в Telegram сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Он также отметил, что энергетики уже приступили к ремонтным работам и выясняют, сколько необходимо времени, чтобы возобновить питание.
Об этом в Telegram сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Он также отметил, что энергетики уже приступили к ремонтным работам и выясняют, сколько необходимо времени, чтобы возобновить питание.
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