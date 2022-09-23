В Николаеве установили остановку-укрытие, изготовленную по израильскому образцу

16:33 23 сентября Киев, Украина

Николаеве установили первую остановку-укрытие. Она изготовлена по израильскому образцу из армированного бетона.

Остановка-укрытие рассчитана на 18 человек, однако благодаря системе вентиляции там могут находиться одновременно 24 человека.



Общий вес конструкции более 70 тонн, стоимость – 400 тысяч гривен.



По данным местных СМИ, конструкцию установили в Корабельном районе на том же месте, где 29 июля из-за российских обстрелов погибли восемь человек.





Напомним, 29 июля российские военные кассетными снарядами обстреляли Николаев, попав рядом с остановкой общественного транспорта в Корабельном районе, в результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.