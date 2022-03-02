В Николаеве снимают реалити-шоу о парусном туризме

19:47 02 Июнь Киев, Украина

5-6 июня в рамках проведения фестивального праздника на воде и с целью популяризации парусного туризма в Николаеве проводят съемки первого в Украине реалити-шоу «Регата»

Об этом сообщает официальный сайт Николаевского городского совета.

«В рамках проведения открытой регаты крейсерско-гоночных яхт «Mykolaiv River Cup» в Николаеве проходят съемки реалити-шоу «Регата» с целью популяризации парусного туризма. Сюжет разворачивается вокруг нескольких известных личностей Николаева, которые не имеют ничего общего с парусным туризмом. Им предложат объединиться в одну команду во главе с опытным капитаном», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав команды войдет мэр Николаева Александр Сенкевич, артист, журналист, предприниматели и т.п.



В течение пяти серий шоу зрители смогут увидеть, как сформированная команда будет готовиться к спортивному соревнованию. Главные герои будут изучать теорию вождения лодки, знакомиться с устройством яхты, учиться правильно вязать узлы, работать в команде и тому подобное.



В последних двух сериях режиссеры покажут, как звездная команда выйдет на старт регаты. Главные герои решатся преодолеть всю дистанцию по маршруту «Николаев – Волошская Коса – Николаев» наряду с другими участниками.



Директор телеканала «МАРТ» Юрий Тазарачев, режиссер реалити-шоу, отметил, что этот проект – абсолютно новый для Николаева, ведь раньше такого в городе никто не снимал.