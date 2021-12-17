В Николаеве прошли противопожарные учения

19:07 05 Апрель Киев, Украина

Николаевское районное управление полиции совместно с гарнизоном оперативно-спасательной службы гражданской защиты, провели тактико-специальные учения.



Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, 5 апреля.



По легенде учений, в результате короткого замыкания электросети в актовом зале управления произошел пожар, возникло плотное задымление во всем здании.





После эвакуации в зале остались двое сотрудников, которые были якобы отрезаны от выхода. После развертывания оперативного штаба спасатели приступили к тушению гипотетического пожара и поискам условных пострадавших. В результате пожар успешно ликвидировали, а пострадавших нашли и эвакуировали.

На весь период учений полицейские обеспечили перекрытие движения, охрану общественного порядка и не пустили посторонних лиц в условно опасную зону.



Отметим, что Николаевское районное управление полиции ранее было Заводским отделом полиции. Теперь управление является главным для восьми отделений полиции – пяти в Николаеве, а также по одному в Новой Одессе, Очакове и Березанке.