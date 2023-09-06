В Николаеве наконец-то ввели в эксплуатацию водопроводный дюкер

Питьевая вода для жителей Николаева много лет была проблемой. Поэтому жители города с радостью восприняли сообщение мэра Александра Сенкевича о том, что наконец-то в городе введен в эксплуатацию дюкер (водопроводный трубоканал) через Южный Буг. Он должен обеспечить централизованным водоснабжением жителей удаленного микрорайона Варваровка.
Впервые торжественная церемония запуска дюкера через реку Южный Буг прошла в ноябре 2020 года. Тогда это событие было названо историческим: за 230 лет существования Николаева правый берег города оставался без централизованного водоснабжения. Ранее водоснабжение указанных микрорайонов осуществлялось с помощью скважин.
Общая стоимость проекта составила 73 миллиона гривен. Из них 20 миллионов гривен было выделено из госбюджета.
Однако тогда дюкер так и не заработал, потому что не был передан на баланс Николаевводоканала и числился в статусе объекта незавершенного строительства.
_____________________
Дюкер - напорный трубопровод для снабжения жидкостей или газов, прокладываемый в месте пересечения водных преград. Они бывают водопроводные, нефтепроводные и газопроводные.
Как мы уже сообщали 18 июля, два района Николаева остались без воды из-за аварии на водопроводной сети в центральной части города.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии