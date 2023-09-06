В Николаеве наконец-то ввели в эксплуатацию водопроводный дюкер

16:50 08 августа Киев, Украина

Питьевая вода для жителей Николаева много лет была проблемой. Поэтому жители города с радостью восприняли сообщение мэра Александра Сенкевича о том, что наконец-то в городе введен в эксплуатацию дюкер (водопроводный трубоканал) через Южный Буг. Он должен обеспечить централизованным водоснабжением жителей удаленного микрорайона Варваровка.

"Объект находится на балансе НКП Николаевводоканал. Так что жители микрорайона Варваровка могут подавать заявки на подключение к централизованному водоснабжению", - подчеркнул чиновник.

Впервые торжественная церемония запуска дюкера через реку Южный Буг прошла в ноябре 2020 года. Тогда это событие было названо историческим: за 230 лет существования Николаева правый берег города оставался без централизованного водоснабжения. Ранее водоснабжение указанных микрорайонов осуществлялось с помощью скважин.

Общая стоимость проекта составила 73 миллиона гривен. Из них 20 миллионов гривен было выделено из госбюджета.

Однако тогда дюкер так и не заработал, потому что не был передан на баланс Николаевводоканала и числился в статусе объекта незавершенного строительства.

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Дюкер - напорный трубопровод для снабжения жидкостей или газов, прокладываемый в месте пересечения водных преград. Они бывают водопроводные, нефтепроводные и газопроводные.

Как мы уже сообщали 18 июля, два района Николаева остались без воды из-за аварии на водопроводной сети в центральной части города.