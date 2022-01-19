В Николаеве, Черкассах и Бердянске школы перевели на дистанционку из-за постоянных "минирований"

Ряд учебных заведений Николаева, Черкасс и Бердянска перевели на онлайн-обучение из-за постоянных угроз минирования, сообщили городские власти городов.
По данным горвластей, николаевские школы в последние дни "минируют" уже в 4-й раз, а потому учебным заведениям No3, No20, No46 и муниципальному коллегиуму им. В. Д. Чайки рекомендуют перейти на онлайн-формат обучения.
В свою очередь в Черкассах на дистанционное обучение рекомендуют перейти всем школам, ведь с 12 января сообщения о заминировании поступают ежедневно.
Власти обоих городов не уточняют время, до которого заведения будут работать дистанционно.
Что касается Бердянска, то школы там будут работать в онлайн-формате как минимум до конца текущей недели. По словам секретаря горсовета Александра Свидла, власти уже обратились в спецслужбы, чтобы те "навели порядок".
По данным горвластей, николаевские школы в последние дни "минируют" уже в 4-й раз, а потому учебным заведениям No3, No20, No46 и муниципальному коллегиуму им. В. Д. Чайки рекомендуют перейти на онлайн-формат обучения.
В свою очередь в Черкассах на дистанционное обучение рекомендуют перейти всем школам, ведь с 12 января сообщения о заминировании поступают ежедневно.
Власти обоих городов не уточняют время, до которого заведения будут работать дистанционно.
Что касается Бердянска, то школы там будут работать в онлайн-формате как минимум до конца текущей недели. По словам секретаря горсовета Александра Свидла, власти уже обратились в спецслужбы, чтобы те "навели порядок".
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