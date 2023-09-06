В Нидерландах планируется создать дополнительные места для приема украинских беженцев

10:12 06 сентября Киев, Украина

Правительство Нидерландов призывает муниципалитеты создать дополнительные места, чтобы принимать украинцев. Предварительно нужно 97 тысяч мест.



Об этом сообщает De Telegraaf.

"Правительство снова обращается к муниципалитетам с просьбой предоставить дополнительные места для приема украинцев. Ожидается, что на 1 февраля потребуется 97 000 мест для приема беженцев, написал в письме мэрам безопасных регионов государственный секретарь Эрик ван дер Бург", — пишет издание.

В письме государственный секретарь Министерства юстиции и безопасности Нидерландов ван дер Бург отметил, что наплыв беженцев из Украины продолжается, и "не похоже, что ситуация изменится в ближайшее время". Ожидается, что к концу года беженцев из Украины будет более 104,4 тыс.



На прошлой неделе во время консультаций Совета Безопасности мэры городов пообещали создать 90 тысяч мест для приема граждан. Сейчас их более 81 000. Тогда председатель Совета Безопасности Воутер Колфф предположил, что понадобится еще больше мест для приема украинцев.



В марте нидерландская телерадиокомпания NOS сообщила, что в Нидерландах по меньшей мере 212 украинских беженцев стали жертвами трудовой эксплуатации .