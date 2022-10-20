В нескольких регионах Украины ввели ограничения по электроснабжению

11:31 20 октября Киев, Украина

20 октября в 11 областях Украины вводятся ограничения по энергопотреблению с целью экономии.

Так, появились графики веерных отключений для Киева и области, которые будут введены, если у Укрэнерго возникнет необходимость сбалансировать энергосистему. Также в столице вместо троллейбусов на маршруты вышли автобусы;



В Полтаве энергопотребление будет сокращено на 50%. В частности, будет ограничено использование уличного освещения. Ограничено движение в электротранспорте до 30%.



В Кировоградской области не будет работать освещение. Троллейбусы, вероятно, не будут выезжать на маршруты.



В Ровно использование электротранспорта ограничат на 50%.



В Тернополе вовсе не будут работать троллейбусы.



На Волыни и Львовщине вводятся ограничения потребления электроэнергии для промышленных потребителей.



В Николаеве решили отключить светофоры и на 60% сократить количество троллейбусов.



В Сумах и области отключат водоснабжение, перестанет работать электротранспорт и уличное освещение.



В Харькове метро увеличивают интервал движения поездов.



А в Днепре объявили "режим тотальной экономии электроэнергии".