В НЭК Укрэнерго уверены, что украинская энергосистема выстоит этой зимой

09:11 19 августа Киев, Украина

Стоит ли украинцам бояться предстоящей зимы? Опыт прошлой зимы, потепление климата и украинские энергетики заверяют, что не стоит. На прошедшем в пятницу, 18 августа, брифинге председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что украинская энергосистема выстоит этой зимой.

"Мы не обещаем легкой зимы, но точно уверены, что украинская энергосистема выстоит. У нас будет более плотная система ПВО, чем по состоянию на октябрь-сентябрь прошлого года – это плюс", - сказал Кудрицкий.

Он отметил, что у Украины есть опыт борьбы с массированными ракетными и дроновыми атаками, опыт балансирования системы в таких экстремальных условиях.

"Конечно, мы будем начинать следующий отопительный сезон имея меньший запас прочности в энергосистеме, чем в прошлом году. Восстановить на 100% все эти поврежденные объекты за несколько месяцев невозможно. Но точно могу сказать, что мы войдем в отопительный сезон максимально готовыми", – подчеркнул Кудрицкий.

По его словам, ни на мгновение не останавливается подготовка к отопительному сезону. Уже выполнено от 60% до 80% работ в зависимости от типа энергообъектов. Особое внимание уделяется защите оборудования и координации действий властей, энергетиков и потребителей во время чрезвычайных ситуаций, вызванных возможными обстрелами.

Напомним, накануне энергосистеме снова понадобилась помощь ЕС. Потребление электроэнергии в Украине держалось на максимуме.