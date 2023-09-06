В НЭК Укрэнерго уверены, что украинская энергосистема выстоит этой зимой

Стоит ли украинцам бояться предстоящей зимы? Опыт прошлой зимы, потепление климата и украинские энергетики заверяют, что не стоит. На прошедшем в пятницу, 18 августа, брифинге председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что украинская энергосистема выстоит этой зимой.
Он отметил, что у Украины есть опыт борьбы с массированными ракетными и дроновыми атаками, опыт балансирования системы в таких экстремальных условиях.
По его словам, ни на мгновение не останавливается подготовка к отопительному сезону. Уже выполнено от 60% до 80% работ в зависимости от типа энергообъектов. Особое внимание уделяется защите оборудования и координации действий властей, энергетиков и потребителей во время чрезвычайных ситуаций, вызванных возможными обстрелами.
Напомним, накануне энергосистеме снова понадобилась помощь ЕС. Потребление электроэнергии в Украине держалось на максимуме.
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