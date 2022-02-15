В НБУ предупреждают об активизации интернет-мошенников

Практически 70% всех поступающих сообщений в киберполицию относятся к мошенническим действиям в сети Интернет.
По данным НБУ, в суд направлено более 2000 уголовных дел только за 2021 год.
Регулятор называет мошенничество в Интернете мировым трендом, и преимущественно люди становятся жертвами преступлений ввиду несоблюдения ими самых элементарных правил безопасности платежной системы.
Отмечается, что в 2021 году с наиболее высокими показателями мошенничества зафиксированы такие схемы:
- Вымогательство денежных средств под предлогом выигрышей;
- Продажа несуществующих товаров;
- Мошенничества по телефону (под психологическим давлением);
- Фишинговые ресурсы с целью присвоить деньги или собрать персональные данные;
- Завладение денежными средствами с «гарантиями» сверхприбыли;
- Просьба о помощи в социальных сетях.
Итоговая сумма, которой лишились жертвы таких мошенников за 2021 год, составила более 193 миллионов гривен.
То же самое касается и платежных карт. Люди самостоятельно переводят деньги злоумышленникам, не подозревая их в обмане. При этом аферисты могут психологически воздействовать на «клиентов» таким образом, что те им выдают всю персональную информацию о себе.
В НБУ рекомендуют соблюдать основные правила безопасности с киберпространством.
То же самое касается и платежных карт. Люди самостоятельно переводят деньги злоумышленникам, не подозревая их в обмане. При этом аферисты могут психологически воздействовать на «клиентов» таким образом, что те им выдают всю персональную информацию о себе.
В НБУ рекомендуют соблюдать основные правила безопасности с киберпространством.
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