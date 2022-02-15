В НБУ предупреждают об активизации интернет-мошенников

13:28 15 Февраль Киев, Украина

Практически 70% всех поступающих сообщений в киберполицию относятся к мошенническим действиям в сети Интернет. По данным НБУ, в суд направлено более 2000 уголовных дел только за 2021 год. Регулятор называет мошенничество в Интернете мировым трендом, и преимущественно люди становятся жертвами преступлений ввиду несоблюдения ими самых элементарных правил безопасности платежной системы.

Отмечается , что в 2021 году с наиболее высокими показателями мошенничества зафиксированы такие схемы :

Вымогательство денежных средств под предлогом выигрышей ;

; Продажа несуществующих товаров ;

; Мошенничества по телефону ( под психологическим давлением );

( ); Фишинговые ресурсы с целью присвоить деньги или собрать персональные данные ;

; Завладение денежными средствами с « гарантиями » сверхприбыли ;

« » ; Просьба о помощи в социальных сетях .