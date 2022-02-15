В НБУ предупреждают об активизации интернет-мошенников

13:28 15 Февраль Киев, Украина

Практически 70% всех поступающих сообщений в киберполицию относятся к мошенническим действиям в сети Интернет.

 По данным НБУ, в суд направлено более 2000 уголовных дел только за 2021 год.

Регулятор называет мошенничество в Интернете мировым трендом, и преимущественно люди становятся жертвами преступлений ввиду несоблюдения ими самых элементарных правил безопасности платежной системы.

Отмечаетсячто в 2021 году с наиболее высокими показателями мошенничества зафиксированы такие схемы:
  • Вымогательство денежных средств под предлогом выигрышей;
  • Продажа несуществующих товаров;
  • Мошенничества по телефону (под психологическим давлением);
  • Фишинговые ресурсы с целью присвоить деньги или собрать персональные данные;
  • Завладение денежными средствами с «гарантиями» сверхприбыли;
  • Просьба о помощи в социальных сетях.
Итоговая суммакоторой лишились жертвы таких мошенников за 2021 годсоставила более 193 миллионов гривен.

То же самое касается и платежных картЛюди самостоятельно переводят деньги злоумышленникамне подозревая их в обманеПри этом аферисты могут психологически воздействовать на «клиентов» таким образомчто те им выдают всю персональную информацию о себе.

В НБУ рекомендуют соблюдать основные правила безопасности с киберпространством.