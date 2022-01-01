В названии известной книги Агаты Кристи усмотрели расизм

Во Франции изменили название детективного романа Агаты Кристи "Десять негритят" по инициативе правнука писательницы Джеймса Причарда.
Отметим, что потомок Кристи принял такое решение, потому что согласен, что слово "негр" может быть оскорбительным.
Он считает, что Агате Кристи "не понравилось бы, если бы кто-то оказался обиженным ее словесными оборотами".
Известно, что действие романа разворачивается на Негритянском острове. Однако теперь он переименован в остров Солдата.
Книга с новым названием "Их было десять", уже появилась в продаже во Франции. Стоимость книги в магазинах крупной сети книжных Fnac составляет 5,6 евро.
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