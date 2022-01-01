В названии известной книги Агаты Кристи усмотрели расизм

16:09 26 Август Киев, Украина

Во Франции изменили название детективного романа Агаты Кристи "Десять негритят" по инициативе правнука писательницы Джеймса Причарда.

Отметим, что потомок Кристи принял такое решение, потому что согласен, что слово "негр" может быть оскорбительным.

"Когда книга писалась, язык был другим и использовались слова, которые сегодня забыты. История основывается на популярной считалочке, написанной не Агатой Кристи. Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании его изменили в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его по всему миру", — сказал Причард.

Он считает, что Агате Кристи "не понравилось бы, если бы кто-то оказался обиженным ее словесными оборотами".

"Мы не должны использовать термины, которые могут задеть кого-то, — так нужно себя вести в 2020 году", — добавил потомок Кристи.

Известно, что действие романа разворачивается на Негритянском острове. Однако теперь он переименован в остров Солдата.

Книга с новым названием "Их было десять", уже появилась в продаже во Франции. Стоимость книги в магазинах крупной сети книжных Fnac составляет 5,6 евро.