В НАН определили самую бедную в Украине часть населения

09:15 22 Декабрь Киев, Украина

Когда речь идет о бедности, почему-то все вспоминают о наших обиженных родиной пенсионерах. А как заявила директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины академик НАНУ Элла Либанова, по исследованиям социологов самыми бедными в Украине названы семьи с двумя-тремя детьми. Рождение второго ребенка - самый серьезный риск бедности.

Очевидно, что выплачиваемое при рождении ребенка пособие лишь поощряет к росту рождаемости, но не обеспечивает проживание семьи в будущем. Обеспечение растущей семьи ложится на плечи родителей.

Возможно, именно это явилось причиной резкого падения в Украине показателя рождаемости в возрасте до 20 лет, а также с 20 до 24 лет. Подтверждает это то факт, что в возрастной группе 25–29 она осталась на прежнем уровне, вот после 30 стали рожать детей чаще. Это говорит об ответственном отношении родителей к рождению детей. Хотя в таком возрасте возрастают и риски, связанные со здоровьем матери и ребенка.

Кстати, проведенные ранее опросы показали, что бедными себя считают 67% украинцев, к среднему классу отнесли себя 1% населения, а богатых украинцев выявить не удалось.