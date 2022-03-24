В Нафтогазе назвали должников

13:26 30 октября Киев, Украина

Руководство НАК Нафтогаз назвало области и поселки, которые задолжали за газ и рискуют остаться без отопления зимой.

Предприятия теплоэнергетики в 24 городах и поселках имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона, подчеркивают в Нафтогазе.



По его данным, должники остаются в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.



В Нафтогазе отметили, что имеют право поставлять газ только при уровне расчетов не ниже 90%, для государственных теплоэлектроцентралей показатель должен быть не ниже 60%.