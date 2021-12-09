В Нацзаповеднике "Хортица" внедрили единый билет

10:30 02 Апрель Киев, Украина

На территории Нацзаповедника "Хортица" в Запорожье, внедрили единый билет, который позволит посетить все туристические объекты заповедника по выгодной цене.

Об этом сообщается на странице заповедника в Фейсбуке.

«Первое апреля для нас стало полномасштабным началом туристического сезона на Хортице. Мы подготовили для вас отличное предложение - «Единый билет», который дает право на посещение всех туристических объектов заповедника по выгодной цене. Так, единый билет дает туристу возможность посетить Запорожскую Сечь на Хортице, Музей судоходства и Музей города за порогами.», - говорится в сообщении.

Стоимость полного билета - 96 гривень, льготного - 48 гривень.

«Таким образом, купив такой билет, вы посещаете все туристические объекты заповедника по выгодной цене», - отметили в заповеднике.

В администрации заповедника также напомнили, что, несмотря на усиление карантинных ограничений в Украине, музейные объекты Хортицы продолжают работать, но с соблюдением всех санитарных норм.