В Нацслужбе здоровья рассказали, сколько выделяют больнице на одного ковид-больного

В Нацслужбе здоровья Украины рассказали сколько выделяют больнице на одного ковид-больного и кто распоряжается этими деньгами.
На лекарства в инфекционном отделении каждый день выделяют по 5 тысяч гривен на одного пациента, а в обычном отделении - по 900 гривен. Об этом заявил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский.
Он пояснил, что медикаменты предоставляются по клиническим протоколам Минздрава, который регулярно модифицируется.
"Это средневзвешенный показатель. Если пациент находится в отделении два дня мы выделяем 45 тысяч, и если находится 20 суток - тоже. Этих денег абсолютно хватает. Больницы по Украине в среднем тратят на одного пациента 35 тысяч гривен, то есть 10 тысяч еще остается неиспользованными", - сказал Виленский.
Чиновник добавил, что за пребывание пациента в обычном отделении больницам платят 12 тысяч гривен. Этими деньгами распоряжается главврач учреждения, но тарифы рассчитаны так, чтобы денег хватало на пациента в любом состоянии.
Виленский подытожил, что кроме СOVID-пакета, медучреждения, где лечатся пациенты с коронавирусом, получают также деньги на "обычное" лечение, это так называемые "основные пакеты".
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