В Национальном заповеднике "София Киевская" ведутся раскопки: археологи нашли печать ХІІ столетия

На территории Софии Киевской были обнаружены интересные артефакты, датированные Х–ХІІІ ст. Одну из них — печать с изображением Пресвятой Богородицы – отнесли к ХІІ столетию.

Об этом сообщает археолог Тимур Бобровский на своей странице в фейсбук.

В одной из проведенных раскопок в Национальном заповеднике «Софии Киевской» археологами была найдена свинцовая печать, на которой, с одной стороны, вероятно, изображён св. пророк Царь Соломон, а с другой стороны — оттиск Пресвятой Богородицы Оранты.

Археологи не могут на сегодняшний день установить принадлежность этой находки, но известно, что подобные монеты находят «черные копатели» в Житомирской области.

Также археологи раскопали бронзовый энколпион (крест-реликварий). Как комментирует археолог Тимур Бобровский, он может стать едва ли не первым с территории Софии Киевской, который сохранился в целости за все десятилетия исследований. По определению Владимира Савицкого, эта замечательная находка может быть датирована в пределах первой половины XIII века.

Археологи начали вести раскопки в заповеднике "Софии Киевской" с лета 2021 года, когда в результате чрезвычайного происшествия произошел обвал земного грунта. На месте было установлено, что под землей есть старинная кладка, которая хорошо сохранилась.