В Национальном заповеднике "София Киевская" официально закрыли выставку к 30-летию Независимости Украины

Сегодня, 15 ноября, официально закончилась Выставка до 30-летия Независимости Украины, которая была открыта с августа.

Софийский собор закрыт для посетителей, Конституцию Орлика и гетманскую булаву, которая могла принадлежать Орлику и Мазепе, транспортировали в Швецию.

Украине год назад удалось договориться со шведской стороной про экспозицию бесценных раритетов. До этого культурно-историческая ценность сохранялась 300 лет в королевском архиве Швеции и ни разу не покидала границы государства.

Страховая стоимость бесценной брошюры составляет более 1 млн долларов, историческая - еще больше. Это один из первых документов, в котором прописаны права людей и как утверждают специалисты, в этом плане Конституция уникальна.

Чтобы безопасно можно было принять историческую ценность в Софии Киевской была оснащена система климат-контроля и переоборудована система безопасности. Бронированные витрины предоставила шведская сторона и накануне Дня Независимости Украины Выставка была открыта.

За все это время выставку посетили более 40 тыс. людей. Выстраивалась километровая очередь, чтобы увидеть экспозицию.

По закрытию выставки шведские коллеги искусствоведы провели полную проверку на наличие каких-либо повреждений и несоответствий в ценных экспонатах, в результате которых они не выявили никаких отличий. Это свидетельствует о том, что все условия были выполнены с точностью.