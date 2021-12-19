В Национальном центре "Украинский Дом", 18 ноября, открыли выставку «Звуки города»

17:32 19 Ноябрь Киев, Украина

Звуки города» так звучит название выставки, которую отрыли в Национальном центре "Украинский Дом". Официальное открытие состоялось 18 ноября, а посетить эту выставку можно с 19 ноября по 1 декабря 2021 года.

Арт-объекты (скульптуры) выставки не только визуализируют звуки семи городов Украины, они также представлены и в аудиоформате. Все объекты создавались при помощи специальных программ звукового дизайна и 3D визуализации.

Идея выставки – почувствовать Украину через ее звучание.

justify;">Выставка уже состоялась в 6 городах Украины. Скульптуры были представлены в городах Одессе, Днепре, Львове, Мариуполе, Харькове и Крыму (офис Крымской Платформы). Киев же стал заключительным городом выставки, в которой скульптуры изображают звуки Украины разных городов.

Инициаторами проекта выступили продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко, а также основательница Spilne Art Наталией Ткаченко и соучредитель студии аудиовизуального дизайна NotJustForm Лерой Гинзбур.

По словам Натальи Ткаченко выставка "Звуки Города" – это сосуществование и объединение естественного, живого ритма жизни города и его отображение в цифровом формате, синтез двух миров. Также основательница Spilne Art добавила, что выставка будет продолжать путешествовать не только по Украине, но и отправиться в страны Европы.

Арт-объект, который отображает звучание Киева простоит перед входом в центр "Украинский Дом" в течение года.