С начала года в ДТП погибли 116 детей — Опендатабот

12:35 18 сентября Киев, Украина

В Украине за восемь месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года произошло на 7% больше аварий, в которых травмировались или погибли дети — более 2,6 тысяч.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.





Всего с января по август текущего года в таких дорожно-транспортных происшествиях 116 детей погибли и более 3 тысяч детей получили травмы.

"В последние три года неизменным лидером по количеству ДТП с погибшими и/или травмированными, совершенными с участием детей, остается Львовщина. За 8 месяцев 2023 года на Львовщине произошло 275 таких ДТП — на 12% больше к соответствующему периоду 2021 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это 10% от общего количества ДТП по стране. Второе и третье место занимают Днепропетровщина (208) и Киевщина (198).



Также в 2023 году существенно увеличилось количество ДТП с погибшими и травмированными, случившимися именно по вине детей — 433 таких инцидента за восемь месяцев. Это в 1,5 раза больше, чем было в январе-августе 2021 года. В таких авариях в текущем году уже погибли 14 детей, а еще 514 получили травмы. Последний показатель в 2,2 раза превышает показатель соответствующего периода 2021 года.



