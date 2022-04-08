В Нацбанке занялись разработкой нового дизайна монет номиналом 1 и 2 гривны

16:50 07 июля Киев, Украина

В ближайшее время Нацбанк порадует жителей Украины с плохим зрением новыми, улучшенными монетами номиналом 1 и 2 гривны.

Об этом во время пресс-конференции в среду, 7 июля, сообщил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

"Мы услышали жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривны и сейчас работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для людей с недостатками зрения и людей пожилого возраста", - сказал Шабан.

Он также отметил, что дополнительные изменения в банкнотно-монетный ряд пока не планируются.



Напомним, монеты номиналом 1 и 2 гривни были введены в обращение 27 апреля 2018 года.