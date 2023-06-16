В Нацбанке отрицают контроль всех денежных переводов по карточкам

14:53 05 июня Киев, Украина

Поскольку население Украины встревожила информация о банковском контроле данных о карточных операциях клиентов, Национальный банк Украины дает пояснение и опровергает тревожные слухи.

Информация о том, что Нацбанк Украины будет собирать данные обо всех платежах украинцев, не соответствует действительности. В письме НБУ от 1 июня речь не идет о физических лицах, заявила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что запрашиваемые данные не предусматривают сбор информации, персональных данных физических лиц.

"НБУ с целью усиления надзора с декабря 2022 года на периодической основе получает обобщенную информацию от банков-эквайров исключительно по субъектам хозяйственной деятельности, предоставителей платежных услуг - юридических лиц, которые пользуются услугами банков по электронной коммерции", - говорится в сообщении.

1 июня Нацбанк направил банкам письмо-напоминание №25-0005/38228, цель которого - обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах.

"НБУ использует указанную информацию исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля над соблюдением банками требований законодательства Украины", - отметил регулятор.

Так, анализ такой обобщенной информации позволил НБУ выявить проблематику использования услуг банков, в том числе электронной коммерции, с целью обслуживания теневого рынка, в частности обслуживания деятельности нелегального игорного бизнеса, добавили в НБУ.