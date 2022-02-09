В МВД сообщили, что подать заявление в полицию можно будет через «Дию»

В этом году в портале государственных услуг «Дия» для украинцев появится возможность подавать заявления в Национальную полицию.
Об этом рассказал глава МВД Денис Монастырский во время Diia Summit накануне.
«Я хочу анонсировать те вещи, которые мы будем делать в этом году с приложением Дия. Первое – это перерегистрация авто в Дии. Второе – замена водительского удостоверения с доставкой на дом. И третье – подача заявления в полицию, также через «Дию», – заявил чиновник.
В то же время пользователи соцсетей обратили внимание на подозрительную особенность новой услуги «Дии». Так, одна из новых услуг, доступных в приложении «Дия» – онлайн-оформление справки об отсутствии судимости – требует введения пользователем приложения своих фамилии, имени и отчества на русском языке.
Как известно, в приложении «Дия» не хранятся никакие персональные данные – вся информация из государственных реестров.
«Я хочу анонсировать те вещи, которые мы будем делать в этом году с приложением Дия. Первое – это перерегистрация авто в Дии. Второе – замена водительского удостоверения с доставкой на дом. И третье – подача заявления в полицию, также через «Дию», – заявил чиновник.
В то же время пользователи соцсетей обратили внимание на подозрительную особенность новой услуги «Дии». Так, одна из новых услуг, доступных в приложении «Дия» – онлайн-оформление справки об отсутствии судимости – требует введения пользователем приложения своих фамилии, имени и отчества на русском языке.
Как известно, в приложении «Дия» не хранятся никакие персональные данные – вся информация из государственных реестров.
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