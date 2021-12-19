В МВД рассказали о новых билетах для будущих водителей

15:36 18 Март Киев, Украина

МВД изменили экзаменационные билеты для будущих водителей. Они вступят в силу уже 6 апреля 2021 года.

Об этом сообщает МВД Украины в Telegram.

"Сервисные центры МВД почти полгода собирали предложения граждан относительно улучшения теоретической части экзаменов. Уже с 6 апреля будущие водители будут сдавать теорию по новым экзаменационным билетам", – говорится в сообщении министерства.

Билеты внесут в онлайн-тренажер на сайте Главного сервисного центра МВД.