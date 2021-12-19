В МВД рассказали о новых билетах для будущих водителей
15:36 18 Март Киев, Украина
В МВД
изменили экзаменационные билеты для будущих водителей. Они вступят в силу уже 6 апреля 2021 года.
Об этом сообщает МВД Украины в Telegram.
"Сервисные центры МВД почти полгода собирали предложения граждан относительно улучшения теоретической части экзаменов. Уже с 6 апреля будущие водители будут сдавать теорию по новым экзаменационным билетам", – говорится в сообщении министерства.
Билеты внесут в онлайн-тренажер на сайте Главного сервисного центра МВД.
"Ежедневно водители сталкиваются на дорогах с различными непредсказуемыми ситуациями. А если ты еще и начинающий, то вообще трудно сориентироваться на месте. Поэтому смоделированные обстоятельства в билетах ПДД
помогут новичкам оперативно принимать правильные решения за рулем автомобиля", - добавили в ведомстве.
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