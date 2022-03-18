В МВД рассказали, как получить боевое оружие

06:47 15 марта Киев, Украина

По словам главы МВД Дениса Монастырского, чтобы получить оружие, нужно обратиться в управление полиции, доказать, что человек действительно работает на защиту Украины, работает или находится в рядах территориальной обороны, добровольческих формированиях или территориальных общин.

Стоит отметить, что добровольцы территориальной обороны делают неоценимый вклад в защиту своих городов. В социальных сетях можно найти как призывы к вступлению в ее ряды, так и многочисленные слова благодарности.