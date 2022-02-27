В МВД опровергли информацию об отслеживании украинцев по геолокации

11:50 27 Февраль Киев, Украина

Вчера, 26 февраля, в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что украинцам нужно выключать геолокацию в мобильных телефонах.

Информация быстро распространилась по сети, но позже власти ее опровергли. Так, на канале МВД Украины появилось сообщение, в котором людей призывали отключить геолокацию в мобильных телефонах.

Такие меры объяснили тем, что "метки", которые рисовали на зданиях, дорогах и столбах, обезврежены, поэтому враг может ориентироваться на скопление мобильного трафика.

В МВД изначально сообщали о том, что нужно отключать геолокацию на телефоне Позже МВД удалило это сообщение и написало опровержение.

Также соответствующую информацию опровергли в Госспецсвязи.

Тем не менее, украинцев попросили не публиковать фото и видео с тегами геолокации.

В МВД отметили, что смартфоны Android или iOS не отправляют локацию. Если вы хотите "исчезнуть", то можно включить авиарежим.

Случайно отправить свою геолокацию можно, например, через Viber или Telegram. Поэтому не делитесь в публичных чатах информацией, о том куда легко проехать или где вы находитесь. Это вы можете сообщать своим друзьям, но лучше всего – в телефонном разговоре

. - Не делайте "комплимент" врагу: если бы у россиян были технологии отслеживания вашей локации два предыдущих дня, зачем им было бы нужно ставить метки. В чатах часто "пугают", что будут корректировать вражеские удары благодаря геолокации. Однако адреса укрытий и бомбоубежищ и так в открытом доступе, – отмечают в МВД.