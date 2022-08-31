В МВД объяснили, как в странах ЕС можно пользоваться украинским водительским удостоверением

10:18 11 августа Киев, Украина





В конце июля вступил в силу регламент пользования украинскими национальными водительскими удостоверениями в странах ЕС, но изменения касаются только лиц, пользующихся временной или надлежащей защитой в европейских странах.



Чтобы уменьшить административное давление, украинцам в ЕС, имеющим такой статус, разрешили: МВД объяснили, как в странах ЕС можно пользоваться украинским водительским удостоверением и что делать, если оно потеряно или просрочено.В конце июля вступил в силу регламент пользования украинскими национальными водительскими удостоверениями в странах ЕС, но изменения касаются только лиц, пользующихся временной или надлежащей защитой в европейских странах.Чтобы уменьшить административное давление, украинцам в ЕС, имеющим такой статус, разрешили:

Пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой (не только в течение шести месяцев);

Пользоваться украинским водительским удостоверением старого образца, которое оформлено только кириллицей и не имеет срока действия. Больше нет требования иметь с собой заверенный перевод или приложение в форме книжечки – международное водительское удостоверение. Достаточно иметь документ, удостоверяющий личность.

Пользоваться украинским водительским удостоверением даже в случае истечения срока его действия в 2022 году (это актуально для удостоверений, выданных впервые со сроком действия два года);

В случае потери или похищения украинского водительского удостоверения можно

получить временное (на период пребывания под защитой) без сдачи экзаменов, но для этого ЕС должен проверить действительность права на управление в Украине, и соответствие водителя стандартам физической и психической пригодности к управлению.

Эти правила действуют в таких странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Швеция, Чехия.



В то же время, если срок действия водительского удостоверения, выданного в Украине, закончился до начала 2022 года, то его все же нужно обменять, «поскольку до начала полномасштабного вторжения россии в Украину у лица была возможность позаботиться о надлежащем состоянии своих документов», отметили в МВД.