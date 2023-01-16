В МВД объяснили, что делать, если в результате взрыва произошел обвал здания

07:38 16 января Киев, Украина





Отмечается, что если происходит обрушение здания, необходимо как можно быстрее покинуть дом, однако не пользоваться лифтом. Ракетные обстрелы часто приводят к обвалу зданий, а времени пройти в укрытие может не быть. Советы и правила на этот случай опубликовало Министерство внутренних дел.Отмечается, что если происходит обрушение здания, необходимо как можно быстрее покинуть дом, однако не пользоваться лифтом.

"При возможности предупредите других об опасности обвала. Сохраняйте спокойствие и не создавайте давку при спуске по лестнице. Отойдите от дома как можно дальше", — советуют в МВД.

Если здание покинуть невозможно, нужно держаться подальше от окон и балкона, по возможности следует перекрыть воду, газ и обесточить помещение. Лучше разместиться в углу, у проема двери, между балками, каркасами или под столом.

"Если вы оказались под завалами: зовите на помощь; пытайтесь высвободить руки и ноги; при возможности звоните по телефону 101", — подчеркивают эксперты.

Также можно попытаться разбирать вокруг себя завал, но нельзя трогать то, на чем все держится. В ожидании помощи по возможности следует стучать по трубам или батареям.