В музеях Львова появилась услуга "аудиогид" на украинском и английском языках

К 30-летию Украины летом 2021 года был подписан меморандум о запуске нового проекта – работа 30-ти аудиогидов в исторических и культурных центрах по всей Украине. Этот проект инициировала первая леди Украины Елена Зеленская. По рекомендации МКИП, а также при участии Государственного агентства по развитию туризма культурные объекты были утверждены.

Так в ноябре, во Львове, в трех музеях были подключены аудиогиды на двух языках, сообщает Министерство культуры и информационной политики (МКИП).

Теперь во Львовской национальной галерее искусств им. Бориса Возницкого (дворец Лозинского), Историческом комплексе Национального музея им. Андрея Шептицкого и Музее Ивана Георгия Пинзеля можно будет пройтись музеем в сопровождении аудиогида.