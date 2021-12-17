В музеях Львова появилась услуга "аудиогид" на украинском и английском языках

К 30-летию Украины летом 2021 года был подписан меморандум о запуске нового проекта – работа 30-ти аудиогидов в исторических и культурных центрах по всей Украине. Этот проект инициировала первая леди Украины Елена Зеленская. По рекомендации МКИП, а также при участии Государственного агентства по развитию туризма культурные объекты были утверждены.
Так в ноябре, во Львове, в трех музеях были подключены аудиогиды на двух языках, сообщает Министерство культуры и информационной политики (МКИП).
Теперь во Львовской национальной галерее искусств им. Бориса Возницкого (дворец Лозинского), Историческом комплексе Национального музея им. Андрея Шептицкого и Музее Ивана Георгия Пинзеля можно будет пройтись музеем в сопровождении аудиогида.
Аудиогиды будут озвучены двумя языками - это украинский и английский, так как рассчитан не только для граждан Украины, но и для ее иностранных гостей. Воспользоваться аудиогидом можно не только посещая одну из исторических локаций, но и в другое удобное время. Во Львове три аудиогида звучат на украинском языке голосами Остапа Ступки и Кристины Соловой.
По словам первой леди, нововведение даст возможность развиваться культурной дипломатии.
Заместитель Министра культуры и информационной политики по вопросам европейской интеграции Екатерина Чуева отметила, что внедрение аудиогидов в культурно-исторические места – это вопрос о доступности для посетителей: «Каждый из нас ведет диалог с искусством в собственном ритме. Запуская аудиогид в музеях Украины, мы учитываем разные потребности посетителей».
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