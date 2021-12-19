В Национальном музее истории Украины открыли выставку в честь Федора Эрнста (ФОТО, ВИДЕО)

12:57 18 Ноябрь Киев, Украина

На честь Федора Эрнста в Национальном музее истории Украины открылась тематическая выставка. На выставке представлена лишь малая часть предметов искусства, которая была собрана благодаря усилиям Ф. Эрнста.

«То, что у нас осталось — это те предметы, которые представлены в музеях, а также архивные документы. Это все благодаря Фёдору Эрнсту. Иначе могли бы все разграбить и вывезти за границу, что и делали большевики после подрывов церквей, грабежей» — рассказала сотрудник музея Елена Кохан.

За советское время деятелю удалось вернуть то, что за долгие годы вывозилось с Украины. За время его работы было собрано более чем 5 тыс. исторических ценностей. Среди них есть и картины Т. Шевченко, которые вернулись из России, также предметы Киево-межигорской фаянсовой фабрики.

justify;">Журнал, где велись все записи предметов, которые были возвращены Ф. Эрнстом, находится под портретом украинского гетмана. О нем также внесена запись: «Портрет гетмана Ивана Скоропадского с примечанием без рамы».

Пытаясь спасти культурные ценности Украины, Ф. Эрнст руководил многими экспедициями и археологическими раскопками.

За это его преследовали власти советской России. Его не раз арестовывали и обвиняли в контрреволюционной деятельности. В 1941 году его вновь арестовали и расстреляли в октябре 1942 года по обвинению в шпионаже.