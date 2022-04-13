В музее "Львов Древний" презентуют реплику меча гетмана Сагайдачного

06:17 17 ноября Киев, Украина

Во Львове презентуют реплику меча , грозы турок и татар, поборника православия, гетмана Сагайдачного. Меч изготовили с разрешения оружейной палаты Королевского замка в Вавеле (Польша), где хранится оригинал оружия.

Реплика оснащена драгоценными металлами и изготовлена с сохранением древних техник.

Презентация состоится в пятницу, 20 ноября, в Музее "Львов Древний".



Меч Сагайдачного - это подарок польского королевича Владислава IV Вазы гетману за победу над турками под Хотином в 1621 году. Он инкрустирован золотом и бриллиантами с изображением аллегорических сцен Соломонова суда и боя античных воинов. На клинке меча есть надпись: "VLADISAVS + Konasevicio Koszovio ad Chocimum contra Osmanum" (Владислав (в дар) Конашевичу кошевому под Хотином против Османа).





Очевидно, после смерти гетмана его меч попал в Сокровища коронные в Варшаве, а уже оттуда перешел в собственность династии Ваза.

Еще одна реплика меча, но черно-белая, сейчас хранится на фрегате «Гетман Сагайдачный». Обе реплики изготовлены кузнечной мастерской «Дархан».