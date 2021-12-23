В Минздраве рассказали об увеличении зарплат медиков
10:42 23 Декабрь Киев, Украина
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине планируется повышение зарплаты медицинских работников уже со следующего года. Об этом он заявил во время визита в Луцк во вторник, 21 декабря.
По словам министра, в первую очередь это касается тех, кто работает с Национальной службой здоровья Украины.
«Бюджет 2022 года предусмотрел средства и дополнительное увеличение программы медицинской гарантии на 34 миллиарда гривен для того, чтобы произошло увеличение заработных плат медицинских работников. Медицинских сестер на уровне 13 500 гривен, врачей — на уровне 20 тысяч гривен. Речь идет в первую очередь об учреждениях здравоохранения, работающих с Национальной службой здоровья Украины. Но для всех, кто подчинен Министерству здравоохранения, также будет увеличение заработной платы работников», — подчеркнул министр.
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