В Минздраве рассказали об увеличении зарплат медиков

10:42 23 Декабрь Киев, Украина

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине планируется повышение зарплаты медицинских работников уже со следующего года. Об этом он заявил во время визита в Луцк во вторник, 21 декабря.



По словам министра, в первую очередь это касается тех, кто работает с Национальной службой здоровья Украины.