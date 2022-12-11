В Минздраве прогнозируют рост сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний

В Минздраве прогнозируют, что сердечно-сосудистые заболевания, в частности - инсульты и инфаркты помолодеют в Украине лет на 10-15. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.
Глава МОЗ также добавил, что в четверг состоялась очередная межсекторальная встреча по Национальной программе психического здоровья.
По его словам, в Минздраве готовятся и к росту количества онкологических болезней. Он проинформировал, что среди факторов, осложняющих раннее выявление и проведение скрининга – и два года коронавируса, и полномасштабная война с рф, которая длится уже 10 месяцев.
Ляшко добавил, что МОЗ также должно подготовить онкологическую службу, чтобы адекватно реагировать на рост количества онкологических заболеваний.
Ранее Ляшко заявил, что больницы должны быть готовы к полному блэкауту.
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