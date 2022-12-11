В Минздраве прогнозируют рост сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний

08:03 09 декабря Киев, Украина

В Минздраве прогнозируют, что сердечно-сосудистые заболевания, в частности - инсульты и инфаркты помолодеют в Украине лет на 10-15. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

"Что касается сердечно-сосудистых заболеваний, то это одна из топ-тем, над которой мы сейчас работаем, чтобы быть готовыми к тем вызовам, которые у нас будут после победы Украины. Инсульты и инфаркты у нас значительно помолодеют, лет на 10-15. То есть, категория людей, у которых встречаются эти болезни, будет гораздо моложе", - сказал он.

Глава МОЗ также добавил, что в четверг состоялась очередная межсекторальная встреча по Национальной программе психического здоровья.

"На ней мы в очередной раз показали и существующие потребности, и потребности, которые нас ждут после нашей победы. Именно по ментальному здоровью скажу, что где-то ориентировочно 10 миллионов человек будут нуждаться в психологической помощи. И мы к этому готовимся, чтобы потом это не стало отдельным вызовом", - отметил Ляшко.

По его словам, в Минздраве готовятся и к росту количества онкологических болезней. Он проинформировал, что среди факторов, осложняющих раннее выявление и проведение скрининга – и два года коронавируса, и полномасштабная война с рф, которая длится уже 10 месяцев.

Ляшко добавил, что МОЗ также должно подготовить онкологическую службу, чтобы адекватно реагировать на рост количества онкологических заболеваний.

Ранее Ляшко заявил, что больницы должны быть готовы к полному блэкауту.