В Москве российские активисты вышли на защиту крымских татар. ФОТО

Вчера в центре Москвы силами российских активистов прошли одиночные пикеты в поддержку крымских татар.



Об этом сообщает активистка Ольга Мазурова в социальной сети "Фейсбук".

"Сильные государства бережно относятся к людям, слабые-бесчеловечно... Выходит, Россия - слабое государство?Продолжает работать жестокий конвейер репрессий против крымских татар. Похищения людей, обыски на рассвете, когда десятки людей в камуфляже врываются в мирные дома, в мирные многодетные семьи, травмируя психику детей, женщин и стариков; вымышленные дела о терроризме; отправление мирных работящих людей за решетку в пыточные по сути условия; длительные судебные заседания, зачастую с нарушением всех мыслимых законов, с имитацией правосудия; игнорируя реальность пандемии коронавирусной инфекции", - отмечает активистка.