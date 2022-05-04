В МОН назвали условия для возобновления дистанционного обучения

12:30 04 августа Киев, Украина

Глава Минобразования (МОН) Украины Сергей Шкарлет сообщил, что в данный момент нет никаких предпосылок для возобновления дистанционного обучения, однако назвал 2 сценария, согласно которым могут вернуть дистанционку.

Среди них Шкарлет назвал:

рост респираторных заболеваний, который фиксируется в основном в межсезонье;

распространение штамма коронавируса "Дельта", который уже атакует многие страны мира.

"Таким образом, вероятность возвращения к дистанционной форме обучения всегда есть. Все зависит от нас ", - подчеркнул Шкарлет.

По словам министра, если в Украине будет вакцинировано 80% сотрудников учебных заведений, школы смогут продолжить функционировать в очном режиме, несмотря на введение "желтой", "оранжевой" и "красной" зон.



Относительно вакцинации учителей до 1 сентября он отметил, что в Киевской области, на сегодня, прививки сделали 90% педагогов.



Среди воспитателей детских садов и сотрудников внешкольного образования – 31%. Но эти показатели варьируются от того, в какой области проходит кампания иммунизации.