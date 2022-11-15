В МОН считают, что не все разрушенные школы нужно восстанавливать

19:49 15 ноября Киев, Украина





Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.



По его словам, вероятно, не все разрушенные оккупантами заведения будут восстанавливать, поскольку это может быть неэффективно.



В В Министерстве образования и науки работают над стратегией восстановления украинских школ. В первую очередь восстановят учебные заведения, расположенные вне зоны активных боевых действий.Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.По его словам, вероятно, не все разрушенные оккупантами заведения будут восстанавливать, поскольку это может быть неэффективно. МОН прорабатывают стратегию создания сети больших опорных школ с собственным парком школьных автобусов для подвоза учащихся.

“Я не говорю о тотальном сокращении школ. Реально мы должны перепрыгнуть послевоенный период, вообще ту ситуацию, которая была в образовании. Возможно, некоторые школы и не стоит восстанавливать, поскольку их восстановление по затратам, по эффективности будет не столь уж эффективно. Если сделать определенную большую опорную школу, наполнить ее преподавателями, может, и не нужно восстанавливать”, – сказал Шкарлет.

Министр также рассказал о планах создания на территории таких учебных заведений образовательных хабов, которые будут делиться на дошкольное и внешкольное образование, а также 1-4 класса.

"Там, где есть опорные школы, филиал опорных школ, сделать качественный подвес, наполнить качественными преподавателями и всем необходимым оборудованием. На сегодняшний день такая стратегия есть и она разрабатывается”, – пояснил министр.

Он добавил, что зарубежные доноры, в частности, Европейский Союз, выделили Украине 100 миллионов евро на восстановление разрушенных школ.



Средства будут распределены на два транша: 34 миллиона евро и 66 миллионов евро. В первую очередь восстановят учебные заведения, расположенные вне зоны активных боевых действий.



По словам министра, в следующем году также запланировано направить 1 миллиард гривен государственной субвенции на программу "Школьный автобус" и 1,5 миллиарда - на безопасность в школах, в том числе на устройство хранилищ.