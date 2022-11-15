В МОН считают, что не все разрушенные школы нужно восстанавливать

В Министерстве образования и науки работают над стратегией восстановления украинских школ. В первую очередь восстановят учебные заведения, расположенные вне зоны активных боевых действий.
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
По его словам, вероятно, не все разрушенные оккупантами заведения будут восстанавливать, поскольку это может быть неэффективно.
В МОН прорабатывают стратегию создания сети больших опорных школ с собственным парком школьных автобусов для подвоза учащихся.
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
По его словам, вероятно, не все разрушенные оккупантами заведения будут восстанавливать, поскольку это может быть неэффективно.
В МОН прорабатывают стратегию создания сети больших опорных школ с собственным парком школьных автобусов для подвоза учащихся.
Министр также рассказал о планах создания на территории таких учебных заведений образовательных хабов, которые будут делиться на дошкольное и внешкольное образование, а также 1-4 класса.
Он добавил, что зарубежные доноры, в частности, Европейский Союз, выделили Украине 100 миллионов евро на восстановление разрушенных школ.
Средства будут распределены на два транша: 34 миллиона евро и 66 миллионов евро. В первую очередь восстановят учебные заведения, расположенные вне зоны активных боевых действий.
По словам министра, в следующем году также запланировано направить 1 миллиард гривен государственной субвенции на программу "Школьный автобус" и 1,5 миллиарда - на безопасность в школах, в том числе на устройство хранилищ.
Средства будут распределены на два транша: 34 миллиона евро и 66 миллионов евро. В первую очередь восстановят учебные заведения, расположенные вне зоны активных боевых действий.
По словам министра, в следующем году также запланировано направить 1 миллиард гривен государственной субвенции на программу "Школьный автобус" и 1,5 миллиарда - на безопасность в школах, в том числе на устройство хранилищ.
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