В МОН разработали новые методические рекомендации для ВУЗов

17:22 13 ноября Киев, Украина

Всем заведениям профессионального (профессионально-технического) образования рекомендуется с 16 ноября перейти на смешанную форму обучения, сообщили в Министерстве образования и науки Украины в пятницу, 13 ноября.

МОН рекомендует проводить обучение по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении. Письмо уже отправлено руководителям учебных заведений", - сказал глава МОН Сергей Шкарлет

Важно, что заниматься ученики смогут группами не более 20 человек.

Такие рекомендации с учетом решения Правительства по усилению противоэпидемических мероприятий предоставляет Министерство образования и науки в письме руководителям департаментов образования и науки, учреждений профтехобразования и учебно-методических центров.

Готовясь к смешанного обучения, администрации следует организовать процесс таким образом, чтобы учащиеся и педагоги меньше контактировали между собой, например, изменить продолжительность перерывов, время начала и окончания занятий и тому подобное. В заведении также рекомендовано организовать регулярную уборку, проведение дезинфекции предметов общего потребления. Кроме того, в этот период доступ посторонних лиц, не участвующих в образовательном процессе, запрещается.