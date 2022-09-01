В МОН рассказали, какие произведения на русском языке оставят в школьной программе

17:53 04 августа Киев, Украина

Литературу для изучения в учебных заведениях решили максимально пересмотреть в связи с российской вооруженной агрессией на территории Украины.





По его словам, в обновленной школьной программе на предмете "Зарубежной литературы" продолжат изучать тех российских писателей, чье творчество "тесно" связано с Украиной. То есть, это могут быть авторы, которые родились в Украине или проживали в Украине длительное время, или писали об Украине в своих произведениях, отражая украинскую тематику. К какому решению пришли в Министерстве образования и наук Украины, рассказывает в эфире всеукраинского телемарафона Юрий Кононенко, руководитель главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН По его словам, в обновленной школьной программе на предмете "Зарубежной литературы" продолжат изучать тех российских писателей, чье творчество "тесно" связано с Украиной. То есть, это могут быть авторы, которые родились в Украине или проживали в Украине длительное время, или писали об Украине в своих произведениях, отражая украинскую тематику.

Как краткий пример, Кононенко привел фактически украинского писателя Николая Гоголя, чье творчество в определенной степени повлияло на украинскую культуру, а также Владимира Короленко, Михаила Булгакова и его произведение "Собачье сердце", Анатолия Кузнецова и его документальный роман "Бабий яр", Ильфа и Петрова "12 стульев".

В МОН начали работать над обновлением некоторых учебных программ в течение конца весны и лета этого года. В первую очередь речь идет об "Истории Украины", "Всемирной истории", "Географии", "Зарубежной литературе", "Защите Украины" и других предметах.

Изменения должны быть приняты в ближайшее время, чтобы с 1 сентября 2022 года дети учились уже по новой программе.