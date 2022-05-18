В МОН предложили продлить школьные каникулы

09:49 16 декабря Киев, Украина

Министерство образования и науки Украины рекомендует школам продлить зимние каникулы на время локдауна, который будет действовать с 8 до 24 января 2021 года.





В МОН пояснили, что в период действия усиленного карантина ученикам запрещается посещать школы любой формы собственности, поэтому учреждения могут объявить на этот период каникулы. Руководителям местных департаментов образования уже направили соответствующие письма, сообщает пресс-служба МОН В МОН пояснили, что в период действия усиленного карантина ученикам запрещается посещать школы любой формы собственности, поэтому учреждения могут объявить на этот период каникулы.

«Министерство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить на это время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 закона «О среднем образовании», - говорится в заявлении пресс-службы.

Кроме того, МОН просит школы принять безотлагательные меры для надлежащей организации в этот период обучения в дистанционном формате, например, с помощью платформы Всеукраинская школа онлайн.