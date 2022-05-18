В МОН предложили продлить школьные каникулы

Министерство образования и науки Украины рекомендует школам продлить зимние каникулы на время локдауна, который будет действовать с 8 до 24 января 2021 года.
Руководителям местных департаментов образования уже направили соответствующие письма, сообщает пресс-служба МОН.
В МОН пояснили, что в период действия усиленного карантина ученикам запрещается посещать школы любой формы собственности, поэтому учреждения могут объявить на этот период каникулы.
В МОН пояснили, что в период действия усиленного карантина ученикам запрещается посещать школы любой формы собственности, поэтому учреждения могут объявить на этот период каникулы.
Кроме того, МОН просит школы принять безотлагательные меры для надлежащей организации в этот период обучения в дистанционном формате, например, с помощью платформы Всеукраинская школа онлайн.
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